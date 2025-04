“Una vita a dieta”, il libro della brindisina Filomena Cesi

Zia Filly, alias Filomena Cesi, è una brindisina che vive e lavora in questa città ed è l’autrice di questo libro esilarante. “Una vita a dieta, ma i miei fianchi non lo sanno” si legge tutto d’un fiato e potrebbe essere la storia di chiunque combatte una battaglia (quasi sempre persa) con la bilancia.

Essere a dieta o non essere a dieta. È questo il dilemma che attanaglia la nostra protagonista, costantemente in lotta con i chili di troppo. Come in un diario, ci racconta dei continui tentativi, l'entusiasmo iniziale che ben presto naufraga, la ricerca di nuove regole alimentari alle quali ribellarsi senza remore, dell'attività fisica. Una eterna altalena tra la voglia di dimagrire e l'inconscio desiderio di accettarsi così come siamo con la certezza che, in un mondo che ci vuole tutti uguali, lei continua comunque a divertirsi sognando audacemente di poter partecipare a un'ipotetica "Isola dei formosi". Estremamente autoironico e consapevole, "Una vita a dieta, ma i miei fianchi non lo sanno" è scritto in un linguaggio accattivante, a volte ammiccante e agevolmente comprensibile da parte di qualsiasi tipologia di lettore. Consigliato a coloro che si ritrovano alle prese di una dieta, a quelli che hanno deciso di abbandonarla e a chi ha semplicemente voglia di ridere un po'.

Ecco il link per poter acquistare il libro:

https://www.etabeta-ps.com/autore-zia-filly-1939.html