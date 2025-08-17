Un’altra giornata da incubo nel Pronto Soccorso del Perrino. Mancano medici… e barelle

Ieri si è vissuta un’altra giornata da incubo nel Pronto Soccorso di Brindisi. Ci sono stati momenti, soprattutto in mattinata e nel pomeriggio, in cui il personale medico e infermieristico, insieme agli operatori socio-sanitari, è stato chiamato ad affrontare contemporaneamente decine e decine di richieste di assistenza. Un caos a cui si è aggiunta la ormai inspiegabile carenza di barelle che provoca, come conseguenza immediata, quella di bloccare ambulanze con pazienti a bordo.

Chi lavora lì dentro fa davvero di tutto per affrontare l’emergenza. Un impegno encomiabile che merita certamente il rispetto di tutti, anche di chi perde la pazienza per attese interminabili.

Ovviamente non esistono soluzioni praticabili in breve tempo, anche se l’Azienda Sanitaria Locale deve continuare a fare ogni tentativo per implementare l’organico. Allo stesso tempo, è necessario che parte delle emergenze vengano smistate nei pronto soccorso di Ostuni e di Francavilla Fontana, senza far convergere tutto al Perrino, con conseguenze che giorno dopo giorno diventano sempre più gravi.