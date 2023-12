“UN’ALTRA VITA”, SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA E IL FEMMINICIDIO

Presso la Sala Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un evento molto interessante sul tema:”Un’altra Vita”, Sensibilizzazione contro la Violenza Domestica e il Femminicidio, a cura di Azzurro Donna di Forza Italia. Un’iniziativa che vuole focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su una tematica importante e, purtroppo, tanto attuale, soprattutto in questi giorni per la tragica morte di Giulia Cecchettin e per le tante donne che continuano a subire violenza, spesso tra le mura domestiche. Tutta la nazione ha seguito il funerale di Giulia, una ragazza dolce e premurosa, una giovane vita spezzata improvvisamente. Non si deve smettere di parlare di queste problematiche. È stato proiettato un filmato realizzato da Gilda Pagnozzi con la collaborazione di Dario Spagnolo (voce maschile) e musiche di Raffaello Liguori. Grande spazio di riflessione è stato dato a “Un’Altra Vita”, attraverso la toccante testimonianza di Filomena Lamberti. Filomena, una delle prime donne sfigurate con l’acido dal marito dal quale voleva separarsi, fu aggredita Il 28 maggio del 2012. Un lungo calvario ospedaliero, trenta interventi. Aveva deciso di separarsi dopo 30 anni di matrimonio, ma il marito non aveva accettato, reagendo con una violenza terribile. Aveva patteggiato ottenendo, così, soltanto 18 mesi di reclusione. Ai giudici aveva presentato una lettera di scuse, anche se, in seguito, davanti alle telecamere, dirà che lo rifarebbe. Si può soltanto immaginare tutto quello che questa donna ha dovuto subire e di cui ha voluto lasciare testimonianza con un libro pubblicato nel 2017, frutto della collaborazione con l’associazione Spaziodonna di Salerno. Il libro, alla sua quarta ristampa, non è un romanzo, è il coraggio di testimoniare affinché si possa evitare, in futuro, il ripetersi di simili violenze. Filomena ha dato ai presenti una testimonianza veramente toccante, dimostrando, così, di essere una donna forte nonostante tutto il calvario subito.

Tanti e importanti gli interventi che hanno coinvolto i presenti. L’Onorevole Mauro D’Attis è intervenuto tramite web. Ha moderato l’incontro Gilda Pagnozzi, Coordinatrice Cittadina Azzurro Donna Brindisi. Anna Consales