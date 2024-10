Un’avvincente partita di basket per eradicare la polio

Presso il Palazzetto dello Sport “Franco Melfi” di Brindisi si è tenuta una partita di basket tra medici e paramedici. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi, Il Rotary Club di Brindisi Valesio, il Rotary Club Appia Antica, con l’ASL di Brindisi, con il nobile intento di eradicare la polio. Il Rotary è impegnato per l’eradicazione della polio da oltre 35 anni, con l’obiettivo di liberare il mondo da questa malattia, obiettivo che è, ormai, molto vicino. Come partner fondatore della Global Polio Eradication Initiative, il Rotary è riuscito a ridurre del 99,9 percento i casi di polio, dal primo progetto di vaccinazione dei bambini nelle Filippine nel 1979. Attualmente la polio rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan, ma bisogna continuare ad impegnarsi per mantenere liberi da questa grave malattia gli altri paesi. L’eradicazione della polio è uno degli impegni più significativi e lunghi del Rotary. Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale della Polio, un giorno in cui i Rotariani riconoscono i progressi compiuti nella lotta per eradicare la Polio e agiscono per contribuire a eliminarla per sempre. Organizzare una partita di basket, con questo importante obiettivo, è stata sicuramente una scelta intelligente e motivante. I medici e i paramedici hanno giocato con entusiasmo. Nella squadra dei medici, anche il Direttore Generale dell’ASL, Maurizio De Nuccio, che ha dato il suo valido contributo alla riuscita dell’evento. Ha commentato la serata il giornalista Antonio Celeste. Il Rotary continua ad affermare il suo coinvolgimento attivo nel territorio. Anna Consales