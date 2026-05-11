Under 17 Eccellenza non conosce limiti. Conqusitato l’accesso alle finali nazionali di Agropoli

DOPPIO SUCCESSO NEGLI SPAREGGI DI CHIARAVALLE E STORICO TRAGUARDO PER LA LEVA BIANCOAZZURRA ALLENATA DA COACH GIANLUCA QUARTA PER LE FINALI NAZIONALI IN PROGRAMMA DAL 18 AL 24 MAGGIO

Storica qualificazione alle finali nazionali per il gruppo Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, già campione Regionale in carica, capace di conquistare l’accesso alle finali nazionali di Agropoli in programma dal 18 al 24 maggio.

Una grande soddisfazione per tutta la società biancoazzurra che suggella un’annata a dir poco speciale, vissuta con la soddisfazione di aver centrato il ‘triplete’ di successi in ambito Regionale con le leve Under 13, Under 15 e Under 17 Eccellenza.

Allenati da coach Gianluca Quarta, avvalendosi della collaborazione degli assistenti Gigi Marra e Matteo Cairo, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Augusto Perugino e del mental coaching dott Paolo De Marco, la Valtur Brindisi ha sconfitto negli spareggi di Chiaravalle (Ancona) sabato 9 maggio la Malvin Sant’Antimo con il punteggio di 80-60 e domenica 10 maggio la Unahotels Reggio Emilia per 86-78.

Ecco il roster Valtur Brindisi Under 17 Eccellenza: Luca Caliolo – Simone Campagna – Yuri Cleti – Matteo Corlianò – Gioele De Cesare – Mino De Fazio – Goffredo Errico – Santino Landra Fernandez – Andrea Guido – Andrea Longobardi – Alessandro Molinaro – Tommaso Paparella – Mouhamed Thioye.

Complimenti ai ragazzi, dirigenti, allenatori, genitori e collaboratori preziosi per il costante supporto e lavoro quotidiano.