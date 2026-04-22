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Unesco Brindisi celebra la cultura della cucina italiana

La cucina italiana, come e’ ormai noto, e’ stata inserita nel patrimonio immateriale Unesco. Nel pomeriggio, presso il Museo Ribezzo di Brindisi, la sezione UNESCO di Brindisi ha tenuto un incontro per celebrare questo importante evento che contempla non le mere ricette e il cibo, che comunque tutto il mondo invidia, ma soprattutto la cultura e le tradizioni che accompagnano la cucina italiana. Sono intervenuti il presidente di Unesco Brindisi, Mario Criscuolo, il panificatore -pizzaiolo Christian Romano, premiato da “Guida Gambero Rosso” e “Due spicchi”, il delegato di “Accademia Cucina”, sez. di Brindisi, Alessandro Corso, e lo sociologo Emanuele Amoruso.

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