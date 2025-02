UNESCO. Convegno sulle strade romane a Brindisi

Convegno questo pomeriggio del Rotary Club, presso il Museo Ribezzo, sul tema “Omnes viae Romam ducunt. In viaggio lungo le antiche strade romane”. Ovvio il riferimento principale alla Via Appia. Il Club Unesco Brindisi, a tal proposito, sabato sarà’ a Benevento per incontrare gli amici locali dell’Unesco per individuare le iniziative più idonee per dare attuazione al riconoscimento Uneeco della Regina viarum. Al convegno hanno relazionato Fabrizio Maltinti e la collega Patrizia Milano. Ha introdotto il presidente Unesco Brindisi, Mario Criscuolo.