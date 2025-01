UniBa – Al via anche a Brindisi il corso “S.C.I.E.N.C.E” del Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa

Sostenibilità e innovazione: al via il corso “S.C.I.E.N.C.E” (Sustainable development and Circular economy: Indicators and Application tools for Evaluation and Improvement ) del Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa

Il Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa (DEMDI) annuncia l’avvio del corso di competenze trasversali bandito dall’ Università degli studi di Bari Aldo Moro- “S.C.I.E.N.C.E” -un’opportunità formativa unica dedicata sia agli studenti universitari che ai professionisti e agli esterni in possesso di diploma di scuola superiore.

Il corso, che si terrà dal 20 febbraio al 15 maggio 2025 in modalità ibrida presso le sedi di Bari e Brindisi, mira a fornire competenze trasversali e strumenti operativi per comprendere e affrontare le sfide della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

Grazie a un mix di lezioni frontali, laboratori pratici e seminari con testimonianze aziendali, i partecipanti acquisiranno le conoscenze necessarie per monitorare e migliorare le performance aziendali in un contesto globale in continua evoluzione.

Tra i temi trattati:

Politiche ambientali italiane ed europee;

Obiettivi dell’Agenda 2030 e indicatori di sostenibilità;

Economia circolare e analisi dei principali cicli;

Marketing sostenibile e comunicazione innovativa;

Strumenti di analisi come l’impronta idrica, carbonica ed ecologica;

Sustainability reporting e analisi del ciclo di vita.

Il corso è pensato per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che richiede sempre più competenze in ambito ESG (Environment, Social, Governance) e sostenibilità aziendale, rappresentando una risorsa preziosa per chi desidera distinguersi nel proprio percorso accademico e professionale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio 2025 al link https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali

Per ulteriori informazioni, contattare il responsabile del corso, Prof. Giovanni Lagioia, presso il Dipartimento DEMDI (giovanni.lagioia@uniba.it)