Unicef – Sabato a Francavilla l’estrazione della lotteria di beneficenza

Sabato 28 marzo, alle ore 18, presso la Sala Belvedere del Castello Imperiali di Francavilla Fontana (g.c.), si terrà l’atto conclusivo della Lotteria provinciale di Beneficenza che anche quest’anno ha organizzato il Comitato per l’UNICEF di Brindisi per raccogliere fondi da destinare agli interventi a sostegno dell’istruzione delle bambine in Siria.
Per l’occasione, il Comitato provinciale consegnerà attestati di ringraziamento a quanti, in questi ultimi mesi, si son dati da fare per sostenere le attività dell’UNICEF.
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.
Per garantire la massima pubblicità all’evento, che è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, lo stesso sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Unicef Brindisi.