Unicredit – La banca è ancora chiusa! Riaprirà i battenti lunedì

Questa volta i responsabili dell’Unicredit, l’istituto di credito la cui filiale di corso Garibaldi è stata oggetto di un clamoroso furto ai danni dei proprietari di cassette di sicurezza, si sono finalmente degnati di fornire una informazione ai propri clienti, comunicato con un semplice cartello che la banca riaprirà lunedì 15 settembre. Per il resto, permane il mistero di un evento gravissimo, consumato nel cuore della città, con forze dell’ordine e Unicredit che non hanno fornito un solo elemento ufficiale alla cittadinanza.