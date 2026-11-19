Un’importante occasione di confronto per rafforzare le relazioni imprenditoriali tra il territorio brindisino e la Türkiye e favorire nuove opportunità di sviluppo e internazionalizzazione.



Brindisi, 24 novembre 2026 – Confindustria Brindisi promuove un importante momento di incontro e confronto con una delegazione dell’Associazione Imprenditoriale Italo-Turca, nell’ambito del Business Forum Italia–Türkiye, iniziativa finalizzata a favorire una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi produttivi e a esplorare concrete opportunità di collaborazione economica, industriale e di investimento.



L’incontro rappresenta un primo significativo passo verso la costruzione di relazioni strutturate tra le imprese del territorio brindisino e il mondo imprenditoriale turco, con l’obiettivo di individuare possibili sinergie, sviluppare rapporti commerciali e industriali e promuovere nuove occasioni di investimento.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/tXiVhQn1J4yojzm6A