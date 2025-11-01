Un’interessante conversazione sulla Prevenzione delle Malattie della Donna



Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conversazione sulla “Prevenzione delle Malattie della Donna”, promossa dalla Commissione Pari Opportunità. La Colonna Romana, simbolo della città, illuminata di rosa fino a venerdì 31 ottobre, ha rappresentato un’iniziativa per “ricordare” l’importanza della prevenzione, l’assoluta necessità di non abbassare mai la guardia e riflettere sulla opportunità della diagnosi precoce che può, sicuramente, salvare la vita. Ottobre è noto proprio come il mese della prevenzione, principalmente per la campagna “Ottobre Rosa”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Sono intervenuti: il Dott. Alessandro Galiano, radiologo-senologo; il Dott. Massimo Stomati, ginecologo; il Dott. Gian Paolo Giorda, cardiologo. Ha moderato l’incontro l’Avv. Ernestina Sicilia, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi. I tre specialisti hanno evidenziato, ognuno nel proprio campo, l’efficacia dei controlli periodici, focalizzando l’urgenza di approfondire le tematiche concernenti le malattie femminili, per prevenirle. I tre dottori hanno risposto esaustivamente alle varie domande delle tante donne presenti. Una serata della massima importanza con un’attenzione particolare verso le donne. Anna Consales