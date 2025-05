Unione sportiva Acli – “Se non giochi vinci”, analisi e prospettive sulla devastante pratica del gioco d’azzardo

Dopo i convegni svolti a Brindisi e a Ostuni, il 30/05 saremo ad Oria.

L’Unione Sportiva ACLI Brindisi e l’Istituto Scolastico Comprensivo “Cappuccini” di Brindisi in collaborazione con la Rete di scuole che promuovono la salute, ASL Brindisi, Libera, Sportello “Non so cosa fare” ed il patrocinio del CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi e dei Comuni di Brindisi, Ostuni e Oria.

Tema: ‘SE NON GIOCHI, VINCI. Analisi e prospettive sul tema del gioco d’azzardo.

Gli incontri in questione, coordinati dalla Prof.ssa Rosetta Carlino e dall’avv. Marianna Laguercia, rientrano nel percorso US ACLI Brindisi denominato: “Sport, scuola e legalità camminano insieme”.

L’evento di ORIA si terrà il 30 maggio ore 9.30 c/o l’Aula Consiliare.

Gli aggiornamenti in merito saranno disponibili sulla pagina facebook US ACLI Comitato Provinciale Brindisi (sport, salute, scuola, solidarietà).

Dobbiamo essere in tanti ad informare, aiutare, sensibilizzare, sollecitare, smuovere coscienze ed istituzioni, non rassegnarci alla logica del profitto a tutti i costi e al potere delle lobby e della criminalità.

IL GIOCO D’AZZARDO, NON E’ UN GIOCO.

È una dipendenza/patologia che sconvolge cervello e vita.

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte.

Rino Spedicato

(Presidente US Acli della provincia di Brindisi)

Info:

unionesportivaaclibrindisi@gmail.com