“UNITI PER LO SPORT”: APPUNTAMENTO DOMENICA SULLA SPIAGGIA LIBERA DI TORRE TESTA

L’iniziativa di “Uniti per lo Sport” del maestro Carmine Iaia, inserita nella giornata del “Primo Mare” in programma il prossimo 1 maggio tra Brindisi e Torre Guaceto, si svolgerà sulla spiaggia libera di Torre Testa in località Giancola, e non nell’ex Lido Poste, come stabilito inizialmente. Appuntamento alle ore 10 – accesso libero – per una lunga domenica di sport con diverse discipline interessate: kite surf, sup, wind surf, wing surf e boxe (ore 10-13 e 15-18), kick boxing, scherma e taekwondo (ore 11-13 e 15-18). Lo sport incontra il mare e lo fa attraverso l’impegno delle associazioni 40 Nodi, Boxe Iaia, Invictus Kick Boxing, Circolo della Scherma Brindisi e Taekwondo Gold Team Brindisi.



“Primo Mare” è un programma di attività coprogettato dal Comune di Brindisi insieme con diverse realtà che si occupano di sport con l’obiettivo di promuovere la pratica delle discipline legate al mare e valorizzare il territorio in senso turistico. Attività in natura rivolte alla promozione della cultura del mare e dello sport, saranno accessibili gratuitamente a tutti i brindisini e ai visitatori, tra dimostrazioni e la possibilità di prendervi parte direttamente, in occasione della Festa dei Lavoratori. Il programma della giornata è pubblicato sulla pagina-evento rebrand.ly/PrimoMare. “Primo Mare” vede la partecipazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il supporto tecnico di Decathlon.