UNITI PER LO SPORT PER IL NATALE DELLO SPORTIVO

L’associazione sportiva Bove Iaia, col patrocinio del Comune di Brindisi e con il sostegno di varie aziende, organizza per domenica 19 dicembre, dalle 9.30, su Viale Regina Margherita, il Natale dello sportivo con lo slogan “Uniti per lo sport”. Si tratta di un’esibizione delle varie discipline sportive per vivere insieme il periodo natalizio. Oggi conferenza stampa di presentazione presso Palazzo Nervegna. Erano presenti il sindaco Riccardo Rossi, l’assessore Oreste Pinto e l’organizzatore Carmine Iaia della Boxe Iaia. Ha coordinato i lavori il collega Nico Lorusso