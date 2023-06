UNIVERSITÀ A BRINDISI, D’ATTIS (FI): “FINITO IL TEMPO DEGLI SPOT, SI PUNTI SU QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“È finito il tempo degli spot: sullo sviluppo dei corsi universitari a Brindisi è arrivato il momento di fare sul serio. Ed è per questo che promuoverò un incontro con il Ministro Bernini ed il sindaco Marchionna per capire come intervenire e che prospettiva dare con le università che saranno disponibili. A cominciare dall’Università del Salento, al cui Rettore ho già fatto sapere che non si può più girare a vuoto come in passato e che se l’Università è, appunto, del Salento, deve offrire corsi credibili e dignitosi su tutto il territorio. Ciò in ragione anche del fatto che le università godono, oltre che dei fondi del diritto allo studio, anche di ingenti risorse statali”.