Nota dell’on. Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia

“Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per l’attenzione concreta che sta riservando alla Puglia: oltre 9,4 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca innovativi in Puglia. Un impegno costante per la nostra Regione che, recentemente, ha registrato anche l’aumento dei fondi per le borse di studio: 60,5 milioni per gli studenti pugliesi, il 20,5% in più rispetto all’anno precedente.

Sono interventi che agiscono su due fronti: garantire ai giovani l’accesso all’università e rafforzare la qualità della ricerca. Con queste risorse stanziate oggi per gli atenei pugliesi si conferma la determinazione con cui il governo sta ponendo l’accento sul futuro dei nostri giovani, con una precisa visione di sviluppo”.