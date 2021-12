Inaugurazione questo pomeriggio presso l’ex Ospedale Di Summa di Brindisi, dell’anno accademico per i corsi di laurea in Scienze Infermieristiche e Fisioterapia. Presenti il preside della Scuola di Medicina, Alessandro Dell’Erba, e il sindaco Riccardo Rossi. Ha dato la benedizione S. E. Domenico Caliandro. Sono 86 gli studenti di Scienze Infermieristiche e 45 quelli in Fisioterapia.