Uno sciame d’api in via Germanico. Ormai un problema anche entrare in casa…

D’accordo, le api sono animali protetti e soprattutto svolgono un ruolo importantissimo in natura, ma quando uno sciame è localizzato davanti al portone di un edificio è necessario fare qualcosa per evitare che possano nuocere a grandi e bambini. E’ questo il motivo per cui gli abitanti di via Germanico, al civico 12, chiedono da mesi che qualcuno intervenga e si sono rivolti alla polizia locale, così come alla Asl. Purtroppo gli appalli sono rimasti inascoltati ed a questo punto non sanno davvero cosa fare. Va segnalato che a pochi metri si trova anche una scuola elementare.