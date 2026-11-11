Uno Smash – Contro la violazione sulle donne. Lettori (PD): «Lo sport scende in campo contro gli abusi»

«Lo sport è uno straordinario veicolo di rispetto, parità e coesione sociale. Scendere in campo per dire no alla violenza sulle donne significa unire le forze della comunità per lanciare un messaggio forte e inequivocabile: nessuno deve sentirsi solo o indifeso». A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori, esprimendo il proprio pieno sostegno e plauso per l’iniziativa “Uno Smash – Contro la violazione sulle donne”, il torneo di padel misto in programma domenica 15 novembre presso il Centro Sportivo Terrarossa di Brindisi.

L’evento, organizzato dal Terrarossa Sporting, Social, Relaxing Club, si terrà a partire dalle ore 9:30 e vedrà la collaborazione dell’associazione “Io Donna” – Centro Antiviolenza di Brindisi, da anni in prima linea nel supporto e nella protezione delle vittime di violenza e stalking. Dell’organizzazione e dell’aspetto tecnico del torneo si occuperà il maestro Ettore Marchegiano, della Federazione Italiana Tennis e Padel.

«Eventi come questo – sottolinea la consigliera Lettori – uniscono la passione per lo sport alla sensibilizzazione civica. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su una piaga sociale che richiede l’impegno costante di tutte le istituzioni, delle associazioni e dei cittadini. Ringrazio gli organizzatori e il centro antiviolenza “Io Donna” per il loro instancabile lavoro sul territorio».