Uno strepitoso Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, grande successo per il concerto “Tutti i sogni ancora in volo” con uno strepitoso Massimo Ranieri. L’eterno ragazzo, innamorato dell’amore, ha letteralmente incantato il pubblico. Un concerto sold out che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di un pubblico di tutte le età che, spesso, ha voluto cantare con lui, soprattutto i brani più celebri della sua carriera, accolti da tanti applausi. Bellissimi anche i brani inediti scritti per lui da grandi cantautori italiani. Molto bella anche “Lettera di là dal mare”, vincitrice del Premio della Critica a Sanremo 2022. Massimo Ranieri ha dimostrato, ancora una volta, che non bisogna mai smettere di sognare e, soprattutto, mai perdere la voglia di amare, perché è proprio l’amore che rende tutto più fantastico. Un uomo che ama il suo pubblico e continua a dare emozioni, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti di vita privata. Una serata veramente magica, con un artista che dopo tanti anni riesce ancora ad avere un immenso pubblico che lo segue con passione e non perde occasione di partecipare ai suoi concerti. Anna Consales