UNO STREPITOSO MASSIMO RANIERI INCANTA IL PUBBLICO DEL VERDI

Una serata magica con Massimo Ranieri che ha portato in scena il suo concerto:”Tutti i sogni ancora in volo”. “Per quanto mi riguarda, i sogni devono continuare a volare sempre”, ha esordito così Massimo che per più di due ore ha letteralmente incantato il pubblico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. L’eterno ragazzo di 71 anni ha cantato, recitato, ballato, raccontato la sua vita, tutto con un entusiasmo che ha coinvolto il numerosissimo pubblico di tutte le età. Molto bello il suo nuovo album “Tutti i sogni ancora in volo”, uscito a 27 anni di distanza dall’ultimo, con brani inediti, scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani. Un vero tripudio per i brani celebri della sua carriera che sono stati accolti da applausi interminabili. Un’emozione incredibile quando ha cantato “Perdere l’amore” e “Rose rosse per te”. Una scenografia colorata e allegra e una band composta da artisti molto bravi. Uno spettacolo veramente indimenticabile, una serata di musica ad alti livelli. Un artista senza tempo, un uomo pieno di sogni e di voglia di continuare a dare tanto al suo pubblico. Grazie Massimo Ranieri! Anna Consales