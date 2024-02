“Uomo e galantuomo” al Verdi di Brindisi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena la commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1922:”Uomo e Galantuomo”. Conosciuta fino al 1933 con il titolo “Ho fatto il guaio? Riparerò!”, è il primo testo in tre atti di Eduardo, messa in scena per la prima volta al Teatro Fiorentini di Napoli il 23 ottobte 1926. Narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Situazioni paradossali, equivoci e tanta ironia, un cast di attori che ha coinvolto il pubblico. Il contrasto tra due mondi, quello di una compagnia di poveracci e la casa dei nobili, un contrasto tra uomo e galantuomo, ma, probabilmente, sono i poveracci a vincere alla fine. Entusiasmante e imperdibile la scena del suggeritore maldestro che viene continuamente frainteso dagli attori, ma è tutta la commedia ad avere un meccanismo comico straordinario. Coppie impossibili, la pazzia che viene usata per evitare conseguenze terribili. Un cast di attori molto bravi con Geppy e Lorenzo Gleijeses, la partecipazione di Ernesto Mahieux e tanti altri che hanno dato vita ad una performance vivace. Geppy Gleijeses si rifà alla versione di Eduardo, ma anche a quella di grandi comici come Totò, Chaplin. Geppy, allievo di Eduardo, a soli venti anni, ebbe Il permesso di rappresentare le sue opere ed è, ormai, alla settima interpretazione delle opere del Maestro. Tanti gli applausi al termine e Geppy, nel salutare il pubblico che ha tributato tanti applausi, ha voluto ricordare la grande Sandra Milo, scomparsa recentemente. Anna Consales