Uomo in mare nel porto. Ma era una esercitazione

Esercitazione di recupero di una persona in mare questo pomeriggio, nelle acque del Seno di Levante del porto di Brindisi, organizzata dalla Capitaneria del Porto di Brindisi, in occasione dell’iniziativa “Settimana blu”, dedicata al mare. Presenti gli studenti dell’Istituto Nautico di Brindisi. E’ stata l’occasione per utilizzare un drone che ha dato precise indicazioni per localizzare il naufrago, lanciando ad esso un salvagente, manovrato da operatori della Capitaneria. A salvare il naufrago e’ partita poi una motovedetta ormeggiata alla fine del Seno di Levante. Alle operazioni, altamente spettacolari, ha assistito il comandante Luigi Amitrano.