Consueta e fondamentale presenza dei volontari dell’Admo in piazza Vittoria per sensibilizzare la cittadinanza alla tipizzazione del Midollo Osseo per salvare tantissime vite da patologie gravi con una eventuale donazione. Non e’ un esame invasivo. Si tratta solo di un esame di routine per capire se si e compatibili. La vendita di Colombe pasquali e Uova di Pasqua equivale ad alimentare la speranza di salvare tante persone.