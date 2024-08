Urbanistica – Di Donna (FI): Proporremo al Consiglio Comunale di recepire la legge regionale 36/23 per agevolare interventi di riqualificazione urbana

Il capogruppo di Forza Italia Nicola Di Donna, nell’ambito dei lavori della Commissione consiliare all’Urbanistica, ha invitato la dirigente a procedere senza indugio nella predisposizione degli atti necessari all’approvazione, in Consiglio Comunale, della delibera con cui dovrà essere recepita la legge regionale n. 36/23 in materia di interventi di riqualificazione urbana.

Il Consiglio si era già pronunciato nello scorso mese di aprile, approvando all’unanimità un apposito ordine del giorno con cui si dava mandato al Sindaco ed alla Giunta a far predisporre gli atti conseguenti, finalizzati all’effettivo recepimento di quanto stabilito con tale legge regionale.

“Con questo provvedimento – ha affermato Di Donna – si dà un impulso all’intero comparto edilizio in quanto si rendono possibili interventi per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente. La legge regionale 36/23, peraltro, è stata approvata solo dopo una complessa fase di confronto con gli ordini professionali e con le associazioni di categoria e quindi viene garantito il rispetto degli interessi collettivi, compreso quelli dei più fragili legati alla necessità di procedere con l’abbattimento delle barriere architettoniche”.