URBANISTICA, MARCHIONNA: “IN MENTE PROGRAMMA AMBIZIOSO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”

Dichiarazione del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“Non posso che cogliere l’assist del consigliere regionale Amati sulle politiche urbanistiche per la nostra Brindisi, completamente affossate e congelate dalla precedente amministrazione e dai democratici alleati oggi con il candidato pentastellato Fusco. Parliamo di una questione fondamentale che investe occupazione, economia e sviluppo del territorio. C’è la legge regionale sull’Ecocasa, che a breve dovrebbe essere anche riformata, e l’amministrazione dovrà adottare una delibera per applicarla, dando il via ad una serie di interventi che declinano al meglio ogni vocazione ambientalista. Infatti, si tratta della possibilità di realizzare, su edifici esistenti, ampliamenti del 20% o demolizioni e ricostruzioni con premio volumetrico del 35 %. Tradotto: si riqualifica il patrimonio edilizio esistente senza consumo di suolo e puntando all’efficientamento energetico. Il nostro impegno, però, ha un obiettivo ancora più ambizioso: intendiamo intervenire nelle zone che hanno un piano di recupero approvato, avendo a cuore, soprattutto, la tutela dei cittadini che vi abitano. Una programmazione che disegneremo con il contributo di tutti gli operatori economici, gli ordini professionali e le associazioni”.