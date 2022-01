UROLOGIA DEL PERRINO – AMATI: AUMENTARE LE SEDUTE PER ASPORTARE TUMORI

*Urologia BR, Amati: “Una nuova seduta per asportare tumori e combattere attesa. Ho scritto a DG” *

“Presso l’urologia del Perrino di Brindisi, un’eccellenza regionale con 405 interventi oncologici nel 2021, c’è sempre una lista d’attesa di circa 50 pazienti per interventi di asportazione di tumori. E naturalmente nessuno dovrebbe attendere per più di dieci giorni. Ho chiesto dunque al DG Pasqualone di disporre una nuova seduta operatoria settimanale”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“I tumori all’apparato urinario sono molto diffusi e però hanno un’ampia possibilità di guarigione alle condizioni che la diagnosi avvenga precocemente e che l’eventuale intervento chirurgico di asportazione sia effettuato altrettanto precocemente.

In questo ambito gode di ottima reputazione l’Unità operativa di urologia del Perrino di Brindisi; tale reputazione è affermata dal numero di interventi, che nel 2021 è stato di 79 per chirurgia oncologica maggiore e di 328 per chirurgia endoscopica e piccola chirurgia per tumori maligni. Per diverse motivazioni si registra una stabile lista d’attesa di circa 50 pazienti in attesa dell’intervento chirurgico e qui di della possibilità di guarigione.

Per eliminare l’attesa servirebbe almeno una ulteriore seduta operatoria a settimana, assorbendo così le liste d’attesa e aggiungendo efficienza ma soprattuto ulteriore speranza.

Ho scritto al Direttore generale della Asl per sollecitare l’ulteriore seduta operatoria e nei prossimi giorni procederò a verificare i tempi d’attesa nelle unità operative di urologia delle altre strutture pugliesi”.