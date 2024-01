Utilizzo sottosuolo – La Finanza stamani a Palazzo di Città

Militari della Guardia di Finanza stamattina negli uffici finanziari di Palazzo di Città. A quanto pare, avrebbero acquisito documentazione relativa alla ben nota vicenda dell’utilizzo del sottosuolo da parte di società che si occupano prevalentemente di servizi telefonici ed elettrici. La vicenda, come è noto, è stata sollevata nei mesi scorsi dal consigliere comunale Roberto Quarta il quale avrebbe evidenziato per Brindisi il mancato introito della Tosap, al contrario di ciò che è previsto per legge.