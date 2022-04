VA A FUOCO AUTOBUS DI FLIXBUS TRA ANDRIA E CANOSA – PASSEGGERI IN FUGA SULL’AUTOSTRADA

Autobus Flixbus prende fuoco sulla A14 tra Andria e Canosa: passeggeri scappano in strada. E’ accaduto attorno alle 13.30. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale Tanta paura sull’autostrada A14 in direzione Pescara nel tratto di Andria, all’altezza dello svincolo di Canosa di Puglia, dove un autobus della linea Flixbus ha preso improvvisamente fuoco. Diversi i passeggeri che hanno abbandonato il mezzo scendendo sulla carreggiata. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico causando almeno un chilometro di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si conoscono le cause dell’incendio e se ci siano persone ferite.