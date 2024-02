Gran lavoro per i vigili del fuoco di brindisi e del distaccamento di Ostuni. Per ore sono stati impegnati a Fasano, in contrada Fascianello, per un incendio sviluppatosi in un deposito di rifiuti dell’azienda Eco Ambiente Sud. Le fiamme sono state domate, anche se adesso c’è un gran lavoro per la bonifica del sito. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Fasano.