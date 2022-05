Intervento dei vigili del fuoco a Brindisi, in piazza Crispi, nei pressi della stazione ferroviaria. In un appartamento utilizzato come b&b si è sviluppato un incendio nel vano cucina. Fortunatamente è stato lo stesso occupante a spegnere le fiamme, anche se l’intervento dei vigili è servito a mettere in sicurezza l’appartamento, anche con il distacco dalla rete del gas. Non si registrano feriti.