Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Mesagne, in un appartamento di via Ragusa, 18. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi. L’incendio è partito da un divano che era accanto al caminetto acceso. L’intera abitazione è stata invasa dal fumo che ha annerito completamente i mobili e le pareti. Non si registrano danni strutturali, così come non c’è nessun ferito,. Nell’appartamento vive un’anziana signora che in quel momento era uscita.