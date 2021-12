VACCINAZIONI ANTICOVID, AGGIORNAMENTO 28 DICEMBRE

La Puglia è la seconda Regione in Italia per la percentuale di copertura delle vaccinazioni anticovid in età pediatrica, con il 7.4%, (+2% rispetto a media italiana). Il 36% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la terza dose (+3.7% rispetto alla media italiana. Ha completato il ciclo primario l’82% dei pugliesi (+2.1% rispetto alla media italiana).

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 6.400 dosi di vaccino anti Covid, tra cui 500 a bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Domani, mercoledì 29 dicembre, vaccinazioni in programma nei centri di Bozzano, nel capoluogo, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci e San Vito dei Normanni.

Le vaccinazioni pediatriche nella giornata di domani sono in calendario a Brindisi (PalaVinci), Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Mesagne, Oria e San Donaci.