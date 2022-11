“VACCINAZIONI COVID-19 E COSTITUZIONE”: EVENTO FORMATIVO A BRINDISI MARTEDI 15 NOVEMBRE

Sarà presentato martedì 15 novembre alle ore 18,30 a Brindisi, nella sala conferenze “G. Strada” di Palazzo Granafei-Nervegna, il volume: “Vaccinazione Covid-19 e Costituzione: evidenza scientifica e analisi etico-giuridica” che raccoglie i contributi di scienziati, costituzionalisti, magistrati, medici e giuristi quali Mariano Bizzarri, Carmela Capolupo, Daniele Cenci, Alessandra Chiavegatti, Fulvio Di Blasi, giovanni Di Palmo, Alberto Donzelli, Vittorio Fiasconaro, Massimo Formica, Sara Gandini, Carlo Ianello, Tiziana Locatelli, Laura Teodori, Daniele Trabucco, Aldo Rocco Vitale. L’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi e che garantirà agli avvocati partecipanti due crediti formativi, vedrà le relazioni del Prof. Avv. Fulvio di Blasi, curatore dell’opera, docente universitario, nonché Direttore del Thomas International Center for Philosophical Studies (USA).

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Pentesilea, che si occupa di alta formazione giuridica, in collaborazione con il Centro Studi Europaitalia, l’Associazione “Verità è Libertà” e il sodalizio di giuristi “Onda consapevole”.

Dopo il saluto della prof.ssa Anna Maria de Matteis, in rappresentanza dell’Ass. Verità è Libertà, introdurranno il tema nonché la relazione scientifica del Prof. DI BLASI, il dott. Claudio Pagliara, medico-oncologo, e l’Avv. Luca De Netto, Presidente del Centro Studi Europaitalia.

L’evento formativo è rivolto non solo agli operatori del diritto o agli ambienti medici, ma a tutta la cittadinanza, considerata l’attualità del tema, i risvolti pratici sulla salute dei singoli, e l’importanza del rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali.