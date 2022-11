Vaccini, Amati: “Se Gemmato non si dimette spero in mozione di sfiducia dell’opposizione. Vaccini salvano umanità”

Dichiarazione del Consigliere regionale PD della Puglia Fabiano Amati, promotore e primo firmatario delle leggi pugliesi sull’obbligo vaccinale:

“Se il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato non si dimette dall’incarico, confido in una mozione di sfiducia individuale promossa dall’opposizione e da tutti i partiti accordati con la prova scientifica e l’eliocentrismo sanitario.

“Avanzare dubbi sulla prova scientifica o sulla vaccinazione, oppure manifestare incertezze sulla necessità di schierarsi a favore o contro i vaccini, equivale a riscrivere la storia sanitaria dell’umanità, riportando il mondo all’era dell’alchimia e trasformando il ministero della salute in dicastero alla malattia.”