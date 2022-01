ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 1.800 dosi di vaccino anti Covid. Tra queste, 372 nel centro di Bozzano a Brindisi, 544 da Conforama a Fasano, 223 nella struttura tensostatica di Oria, 62 tra vaccinazioni a domicilio della Asl e in ambulatorio a cura di medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Il 31 dicembre e il 2 gennaio sono state in totale 280 le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni.