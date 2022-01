Sono stati in tanti a Brindisi a raccogliere l’invito dell’Asl di Brindisi che ieri, con un comunicato stampa, aveva annunciato per oggi un “open day” nell’hub vaccinale di Bozzano per la terza dose ai ragazzi da 12 a 19 anni. Il tutto, dalle 14 alle 20. Ebbene, chi si è presentato in perfetto orario si è sentito rispondere che c’era un ritardo di almeno un’ora. Ragazzi e genitori resteranno al freddo. E l’Asl che dice?