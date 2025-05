Vai, Vai, Vaiiiiii! Valtur Brindisi compie il miracolo e pareggia i conti con Rimini. Si va a gara-5

Play-off – Gara 4

Valtur Brindisi – Rimini 66 – 54

Altro miracolo per la Valtur Brindisi davanti al meraviglioso pubblico biancazzurro. La squadra di Bucchi, con un quarto tempino da favola, (parziale 26 a 14), supera Rimini per 66 a 54 e costringe gli emiliani di coach Dell’Agnello a gara 5. Si torna in campo mercoledì intera romagnola.

In campo il solito quintetto di partenza per la Valtur con Calzavara, Brown, Radonjic, Ogden e Vildera. Anche per coach Dell’Agnello in campo gli stessi giocatori di gara 3 con Anunmba, Marini, Johnson, Robinson e Simioni. Pronto via e 4 a 0 per Brindisi, tutti punti di Calzavara. Brindisi difende forte come in gara 3 e Rimini sbaglia tanto nei primi minuti. Primo vantaggio Rimini a metà tempino dil 5 a 4. La squadra di Bucchi con 4 tiri liberi riprende il vantaggio. Ogden fissa il punteggio sul 10 a 5, confermando l’inerzia del match verso i biancazzurri. Al primo intervallo giunge meglio Rimini che con Camara è Grande riportano avanti la loro squadra per 16 a 14. Rimini aumenta a+ 5 il vantaggio in avvio di secondo quarto. Sul -7 Bucchi chiama time out. L’attacco biancazzurro soffre e gli uomini migliori come Vildera e soprattutto Radonjic non trovano spazi giusti. Brindisi e’ in confusione totale in attacco e Rimini si porta avanti di 11 lunghezze. Altro time out Brindisi. Con due triple di Radonjic e Calzavara la Valtur torna in scia a -6 dagli emiliani. A metà gara Rimini in vantaggio per 31 a 24. Un punteggio molto basso, come gara 3, a conferma che le difese hanno la meglio sugli attacchi. Rimini parte bene nel terzo quarto con il parziale di 4 a 0. Risponde subito, anche se a fatica, la Valtur con Brown. Rimini va anche sul +10. Festival degli errori in attacco da entrambe le parti, con tiri clamorosamente falliti da pochi passi. Pian piano Brindisi recupera fino al -4. All’ultimo intervallo 47 a 40 per gli ospiti. 5 a 0 per Brindisi in avvio dell’ultimo quarto con una grande difesa che blocca i tiratori avversari. Time out Rimini. Parita’ al secondo minuto con un canestro di Ogden. Brindisi appare trasformata e molto determinata. E Ogden con una tripla porta Brindisi a +3. E con il parziale di 13 a 0 Brindisi va avanti di sei lunghezze sul 53 a 47. Radonjic a 2,40 min dalla sirena finale piazza la tripla del +7 e sembra l’allungo decisivo. Rimini in precedenza aveva fallito quattro azioni offensive con tiri errati dalla distanza. Ultimi due minuti intensi di emozione. Del Cadia da’ il 8 e ora ad un minuto dal termine il pubblico può’ iniziare a festeggiare. Infatti, la Valtur vince per 66 a 54. Miglior realizzatore Calzavara con 15 punti. Gara 5 mercoledì a Rimini.