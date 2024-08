Valentina Vezzali testimonial della Coppa Europa Under 23

Anche quest’anno, dal 18 al 20 ottobre, le attenzioni della scherma internazionale saranno concentrate su Brindisi: dopo la Coppa del Mediterraneo U23, la nostra città ospiterà la Coppa Europa Under 23. Saranno almeno venti le nazioni in gara nella specialità del fioretto maschile e femminile (individuale e a squadre), con un massimo di 24 atleti per ogni rappresentativa e un nutrito gruppo di tecnici e accompagnatori.

Il progetto della Confederazione Europea di Scherma (EFC) per il prestigioso appuntamento brindisino si intitola «Fencing for Everyone» (U23 European Cup): si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma (FIS) e con il patrocinio della Confederazione del Mediterraneo di Scherma (CO.ME.S). Il Comitato Promotore è composto dall’Istituto Comprensivo «Commenda» di Brindisi, dalla società di scherma Lame Azzurre «Maestri Zumbo» e dal Comune di Brindisi. Il Comitato Organizzatore è composto da Patrizia Carra (Presidente) e Alessandro Rubino.

Il programma dell’evento prevede la serata inaugurale venerdì 18 ottobre (ore 19.00) nel Nuovo Teatro Verdi alla presenza di una testimonial d’eccezione come Valentina Vezzali, che ha conquistato sei volte l’oro olimpico, che è stata protagonista assoluta della scena mondiale, che è stata eletta parlamentare ricoprendo anche il ruolo di sottosegretario allo sport. Oggi allena giovani schermidori nel territorio nazionale ed è un personaggio di enorme popolarità.

Atleti in pedana sabato 19 e domenica 20 ottobre: le fasi preliminari si svolgeranno nel Pala Pentassuglia e nel Pala Malagoli in contrada Masseriola. Fasi finali e cerimonia di premiazione (presumibilmente alle ore 17.00) nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, alla presenza della stessa Valentina Vezzali e degli atleti partecipanti alle Olimpiadi di Parigi.

Dichiarazione Patrizia Carra: «La presenza di una testimonial così prestigiosa, senza dubbio la regina del fioretto e tra i più grandi personaggi dello sport italiano, è motivo di orgoglio per tutti quanti noi. Oltretutto, con la Vezzali a Brindisi l’evento avrà una risonanza straordinaria sia sul piano tecnico che su quello dell’immagine internazionale. Come dirigente scolastico, inoltre, mi piace sottolineare la positività della Vezzali, di certo il miglior esempio possibile per le nuove generazioni anche per l’impegno profuso nel sociale, nell’affermazione e nella tutela della legalità attraverso lo sport».

Dichiarazione Alessandro Rubino: «È la testimonial perfetta per questo evento dedicato alla ‘migliore gioventù’ del panorama schermistico europeo ed extra europeo. Un mito, una leggenda e un modello positivo a cui ispirarsi. Per me è motivo di grande soddisfazione avere al nostro fianco Valentina Vezzali in questa avventura, che vedrà Brindisi diventare per due giorni ‘capitale della scherma europea’, non solo per la stori che ha scritto nello sport, ma per il messaggio che solo lei può trasmettere alle giovani generazioni: Se ci credi veramente puoi arrivare ovunque».

LA SCHEDA DI VALENTINA VEZZALI

Nata a Jesi nel 1974, è stata protagonista assoluta del fioretto internazionale. Il suo palmares è ricchissimo avendo praticamente vinto tutti i titoli internazionali: otto volte la Coppa del mondo (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), cinque volte il titolo individuale nei campionati del mondo (1999, 2001, 2003, 2005, 2007) e sei volte quello a squadre (1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2009). E poi il percorso nei Giochi Olimpici: ad Atlanta (1996) oro a squadre e argento individuale; a Sydney (2000) due medaglie d’oro (individuale e a squadre); ad Atene (2004) oro individuale; a Pechino (2008) oro individuale e bronzo a squadre; a Londra (2012) bronzo individuale e oro a squadre. Aggiudicatasi un bronzo individuale ai Mondiali di Parigi del 2010 e un argento individuale agli Europei di Sheffield del 2011, nello stesso anno ha vinto l’oro nel fioretto ai Mondiali di Catania e due anni più tardi l’oro a squadre ai Mondiali di Budapest.

Nelle elezioni politiche del 2013 è stata eletta alla Camera dei Deputati, ma non ha certamente abbandonato la scena agonistica: nel 2014 ha vinto la Coppa del mondo a Seul e ha conquistato il bronzo individuale e l’oro a squadre nei Mondiali di Kazan; nel 2015 ha conquistato l’oro a squadre nei Mondiali di Mosca. Nel 2016, dopo aver vinto l’argento a squadre nei Mondiali di Rio de Janeiro, si è ritirata dall’attività agonistica. Dal 2021 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Sottosegretaria di Stato con delega allo sport nel Governo guidato da Mario Draghi.