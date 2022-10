VALORIZZARE LA TRADIZIONE DEL PRESEPE. INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA DELLA PIETA’

La Parrocchia SS. Addolorata “la Pietà” di Brindisi, ha organizzato un corso presepiale dal tema: NACQUE NEL MONDO UN SOLE. Obiettivo della manifestazione è quello di riscoprire e valorizzare la tradizione del Presepe in famiglia, luogo di comunità dove si rafforza e cresce la fede cristiana.

Il corso presepiale nasce da un’idea di alcuni parrocchiani che, mossi da tanta passione e voglia di valorizzare e far conoscere la tradizione del Presepe, da anni si cimentano a realizzare veri e propri manufatti che, in occasione del periodo natalizio, vengono esposti in giro per la provincia. Ed è questa voglia di far scoprire e valorizzare la costruzione del Presepe che stimola i tre appassionati ad organizzare un corso per la realizzazione di una scenografia presepiale, adottando tecniche moderne di costruzione applicate alla tradizione: lo studio dei materiali e delle proporzioni, il taglio e l’intaglio del polistirene, l’oggettistica e la colorazione finale, gli impianti funzionali e l’applicazione della resina per creare vari effetti. All’iniziativa hanno aderito quaranta persone provenienti dalla città capoluogo, nonché dalla stessa Parrocchia e dalle città limitrofe. “C’è aria di festa e di stare insieme, di condividere una grande passione che ci accomuna e imparare qualcosa di nuovo, che stuzzichi la nostra fantasia”; queste le parole di molti iscritti al corso che si presenteranno ogni martedì, a partire dal 25 ottobre c.a. alle ore 17.30 e fino al 13 dicembre, in Parrocchia presso l’aula posta al primo piano: troveranno una postazione completa di ogni oggetto e materiale utile alla costruzione del manufatto. L’occasione sarà quella di spiegare loro la nascita ed il significato del Presepe e del Natale, con riferimento al primo Presepe realizzato da S. Francesco nel 1223, toccando anche la storia dei singoli personaggi che compongono il Presepe ed i vari scenari. Un incontro, quello di martedì, aperto alla città, a quanti hanno voglia di sapere di più sul Presepe e le sue tradizioni.