VALORIZZAZIONE DELL’ARTE DEL ‘900 – VENERDI’ INIZIATIVA A BRINDISI

“Salviamo il ‘900. Puglia ‘900-Brindisi ‘900. Innovazione, Cultura e

Turismo in sinergia per lo sviluppo del territorio”.

Confesercenti della Provincia di Brindisi partecipa all’organizzazione di un

importante convegno sul tema “Salviamo il ‘900. Puglia ‘900-Brindisi ‘900.

Innovazione, Cultura e Turismo in sinergia per lo sviluppo del territorio”, in

programma venerdì 17 novembre, alle ore 10,30 presso la “Sala del Governo” del

Palazzo della Provincia di Brindisi (Via De Leo 3).

Argomento centrale sarà il progetto pilota del territorio di Brindisi, a cui hanno

partecipato tutti i 20 comuni della provincia, per riscoprire e valorizzare l’arte del ‘900

pugliese attraverso la realizzazione di un ecosistema digitale culturale, capace di

facilitarne la fruizione oltre che per riscoprire l’identità dei nostri luoghi del recente

passato. Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura-Invitalia ed è sostenuto da

Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Camera di Commercio e Confesercenti.

Interverranno il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, l’assessore

regionale allo sviluppo economico Alessandro delli Noci, il commissario della Camera

di Commercio, Antonio D’Amore, il presidente provinciale di Confesercenti, Michele

Piccirillo.

Relazioneranno Gianni Pasquetto, ideatore del progetto, il prof. Massimo

Guastella, docente di storia dell’università del Salento, Italo Spada, Direttore Cetma,

Gabriele Margiotta, consulente degli ecosistemi digitali, e Aldo Patruno, Direttore del

Dipartimento Turismo, Cultura e valorizzazione del territorio – Regione Puglia. Modera

Claudio Rorato, direttore Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano.