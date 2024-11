Valtur Brindisi attesa a Milano. Ndzie: “Affrontiamo una squadra in salute ma siamo in fiducia”

PALLA A DUE GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE ORE 20:30 AL PALALIDO ALLIANZ CLOUD CONTRO I PADRONI DI CASA DELL’URANIA MILANO. LE PAROLE DEL CENTRO BIANCOAZZURRO KEVIN NDZIE ALLA VIGILIA DELLA PARTITA.

Il posticipo dell’undicesima giornata di regular season di Serie A2 vedrà opposte due delle squadre più in forma dell’ultimo periodo di campionato, la Weegrenit Urania Milano e la Valtur Brindisi. I padroni di casa arrivano all’appuntamento reduci da quattro vittorie consecutive che la proiettano nel gruppo all’inseguimento della capolista Rimini, mentre i biancoazzurri vivono il miglior momento di stagione grazie alle due vittorie di fila ottenute in sette giorni contro Cremona (81-97) e Udine (89-81). Milano conta 14 punti in classifica, Brindisi è a quota 6 punti.

Palla a due in programma giovedì 14 novembre alle ore 20:30 al PalaLido Allianz Cloud di Milano.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’atleta Kevin Ndzie: “Questa prima parte di stagione ha dimostrato che la Serie A2 di oggi è un campionato complesso dove non c’è nulla di scontato. Sebbene gli infortuni ci abbiano penalizzato, non abbiamo mai perso la fiducia anche quando la vittoria ci è sfuggita ripetutamente nelle fasi finali di partite punto a punto. Abbiamo lavorato ancor più duramente anche per cercare di restituire ai tifosi l’entusiasmo d’inizio stagione, ora cominciamo a vedere i frutti. Nel momento in cui mi ha chiamato Brindisi ho capito che era un’occasione da non lasciarmi sfuggire, accettando con tanto entusiasmo. Devo ammettere che quando mi sono dovuto operare, moralmente ho accusato il colpo. Per fortuna è un periodo che ho superato anche grazie al supporto dei compagni che mi sono sempre stati vicini. Giovedì affrontiamo una squadra in salute che ha raccolto tanti punti in classifica, dal canto nostro le ultime partite hanno dimostrato che possiamo giocarcela con tutti”.

Ex della partita: Alessandro Gentile, arrivato in corsa durante la stagione 2021/22 autore di tredici presenze in biancoazzurro di cui nove partite in doppia cifra realizzativa; Gianmarco Leggio, nato a Mesagne a pochi chilometri da Brindisi, ha partecipato ai campionati giovanili con la NBB debuttando anche in prima squadra in Serie A nella stagione 2013/14 in occasione delle partite casalinghe contro Varese e Cremona.

Il match Urania Milano-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass giovedì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita venerdì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.