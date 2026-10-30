Valtur Brindisi in trasferta a Mestre nell’anticipo di sabato

VALTUR BRINDISI IN TRASFERTA A MESTRE NELL’ANTICIPO DEL SABATO SERA. BRIENZA “NELL’EMERGENZA DOBBIAMO COMPATTARCI”

PALLA A DUE SABATO 31 OTTOBRE ALLE ORE 20:30 AL PALASPORT TALIERCIO DI MESTRE. DIRETTA SU LNP PASS.

In occasione della settima giornata del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi sarà di scena al Palasport Taliercio di Mestre per l’anticipo al sabato sera, 31 ottobre.

Nella notte di Halloween la squadra biancoazzurra cercherà di cacciare via tutti i fantasmi di una settimana a dir poco turbolenta, complice la notizia dell’infortunio occorso a Ethan Esposito che lo costringerà a sottoporsi a intervento chirurgico artroscopico alla spalla sinistra.

Una situazione di piena emergenza, vista anche la terza assenza consecutiva di capitan Andrea Cinciarini, che metterà a dura prova le forze degli atleti biancoazzurri abili e arruolabili.

La Valtur Brindisi tuttavia arriva a questa sfida con la positività ritrovata sul parquet dal prezioso successo interno contro Avellino, alla prima sconfitta stagionale patita al PalaPentassuglia la scorsa domenica. Gemini Mestre d’altro canto ha raccolto due successi stagionali in quattro incontri, partendo da un -2 in classifica per penalizzazione, festeggiando la prima vittoria casalinga dieci giorni fa nel match interno contro Ruvo di Puglia.

Palla a due sabato 31 ottobre alle ore 20:30 al Palasport Taliercio di Mestre per il match valevole per la settima giornata di regular season Serie A2 2026/27.

Le dichiarazioni del coach Valtur Brindisi, Nicola Brienza: “La situazione è sicuramente di grande emergenza ma ci presentiamo a questa trasferta con la mentalità di chi non vuole cercare alibi. Dobbiamo fare in modo che l’infortunio occorso a Ethan, un colpo durissimo sotto ogni punto di vista, ci compatti ancor di più come squadra. Serviranno maggiori responsabilità dai lunghi nelle due zone del campo e dagli esterni nel dare una grossa mano a rimbalzo. In questo momento occorre trasformare le difficoltà in energia per fornire prestazioni di livello. Serviranno nuovi equilibri, idee e soluzioni e dovremo adattarci a quintetti atipici ma la risposta emotiva deve essere collettiva, è in queste circostanze che si percepisce la forza del gruppo”.

Note – Indisponibili: El Ellis per frattura del secondo dito della mano sinistra; Ethan Esposito, nei prossimi giorni sottoposto a intervento chirurgico artroscopico alla spalla sinistra; Andrea Cinciarini per problemi legati alla schiena. Gabriele Miani e Martino Mastellari costantemente monitorati dallo staff medico per problemi legati alla schiena.

La partita sarà trasmessa sabato 31 ottobre in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2026/27. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.