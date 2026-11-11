Valtur Brindisi in trasferta contro la capolista imbattuta Livorno. Coach Brienza: “Extra stimolo per tutti”

PALLA A DUE MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE ALLE ORE 20:45 AL MODIGLIANI FORUM DI LIVORNO. MATCH VISIBILE IN DIRETTA SU LNP PASS E SULLE FREQUENZE RADIOFONICHE DI CICCIO RICCIO.

Secondo turno infrasettimanale stagionale di Serie A2 per la Valtur Brindisi impegnata in trasferta al Modigliani Forum di Livorno, al cospetto della capolista e imbattuta Libertas con un ruolino di marcia da otto vittorie consecutive e nessuna battuta d’arresto.

La squadra di casa potrà contare anche su una piena settimana di lavoro, in virtù dell’ultimo match di mercoledì scorso nell’anticipo di campionato disputato tra le mura amiche contro la Sella Cento (76-63 il finale).

I biancoazzurri sono invece reduci dalla vittoria casalinga ottenuta sabato sera contro Forlì, un ritorno al successo importante resistendo alla rimonta ospite dal -18 al -2 fino al punteggio finale di 80-74.

Un inizio di stagione per i toscani da 100% di vittorie, costruito grazie alla miglior difesa del campionato che concede una media di soli 68.3 punti a partita, una percentuale del 45% al tiro da due punti e 11.6 assist di squadra agli avversari. A ciò si aggiungono le statistiche offensive, tali da renderla il terzo miglior attacco (81.6 di media) e al primo posto per palle recuperate (8.5 a gara).

Palla a due mercoledì 11 novembre alle ore 20:45 al Modigliani Forum di Livorno per il match valevole per la nona giornata di regular season Serie A2 2026/27.

Le dichiarazioni del coach Valtur Brindisi, Nicola Brienza: “Sarà una bellissima partita da vivere in un’atmosfera molto calda con tanto pubblico presente sugli spalti, un extra stimolo per tutti. Abbiamo rispetto degli avversari ma consapevolezza del nostro valore e delle nostre chance da giocarci. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, dopo un periodo molto problematico tra infortuni, lo stop di Esposito e la new entry Petrovic, sappiamo che soltanto il costante lavoro settimanale potrà portare benefici e frutti al nostro nuovo assetto. C’è grande voglia da parte di tutti di giocarci questa partita”.

Le parole del capitano della Valtur Brindisi, Andrea Cinciarini: “Siamo finalmente di nuovo al completo, anche se il calendario ci impone subito un doppio turno settimanale. Dobbiamo cercare di riprenderci i punti persi in casa con Torino o a Mestre, a cominciare dalla prossima trasferta. Livorno al momento è meritatamente prima, soprattutto perché è riuscita a capitalizzare al massimo tutti i finali di partita punto a punto. Dovremo essere bravi ad approcciarci mentalmente al match, essere quanto più focalizzati per fare la nostra partita e provare a vincerla”.

Note – Indisponibili: El Ellis per frattura del secondo dito della mano sinistra ed Ethan Esposito, sottoposto a intervento chirurgico artroscopico alla spalla sinistra. Ex della partita: Giovanni Vildera, 70 presenze in totale in biancoazzurro nell’ultimo biennio, nella stagione 2025/26 ad una media di 11 punti e 6.4 rimbalzi a partita.

La partita sarà trasmessa mercoledì 11 novembre in diretta alle ore 20:45 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. Differita in onda giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2026/27. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.