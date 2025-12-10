Valtur Brindisi presenta il “Christimas Camp 2025”

VALTUR BRINDISI PRESENTA IL “CHRISTMAS CAMP 2025”

ISCRIZIONI ATTIVE AL NEW BASKET STORE DI CORSO GARIBALDI PER I BAMBINI/E NATI NEL 2017-2018-2019.

La società Valtur Brindisi è lieta di annunciare l’organizzazione del “Christmas camp 2025”, appuntamento di sport e divertimento che nel mese di dicembre coinvolgerà i piccoli atleti provenienti da tutto il territorio pugliese.

Un’esperienza formativa per i bambini/e nati nel 2017 – 2018 – 2019, fino ad esaurimento posti disponibili, seguiti da istruttori specializzati del settore giovanile biancoazzurro e supportati dallo staff tecnico di Serie A2.

Il camp si svolgerà nelle seguenti date: 22-23-24 dicembre; 29-30-31 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Il costo di partecipazione al programma completo (sei giorni) è pari a €70 a bambino/a; per chi volesse partecipare al primo o al secondo turno (22-23-24 o 29-30-31) è previsto un costo ridotto pari a €35.

Tutte le attività verranno svolte sul campo di pallacanestro presso la palestra Leonardo da Vinci di Brindisi.

Ai partecipanti verranno dedicati kit da gioco brandizzati, comprensivi di t-shirt e sacca ‘Valtur Brindisi Christmas Camp 2025’.

Per finalizzare e validare le iscrizioni è necessario recarsi direttamente presso il New Basket Store di Corso Garibaldi n.29, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09:30-13:00 e 16:45-20:15 (chiusura la domenica e il lunedì mattina).

Per tutte le info, contattare il numero telefonico: 338/8569479.