Valtur Brindisi “Soccorso Bollette” School Cup – Back to back per il Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO ED ENTUSIASMO PER LA SECONDA EDIZIONE: IN MATTINATA LE FINALI DEL TORNEO DI BASKET 5 VS 5, E-BASKET, GARA TIRO DA TRE PUNTI ED ESIBIZIONI DI CREW DANCE DEGLI ISTITUTI PARTECIPANTI.

Nella mattinata di mercoledì 9 aprile si è conclusa la seconda edizione della ‘Soccorso Bollette School Cup 2025’. torneo di basket organizzato dalla Valtur Brindisi destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori delle Provincie di Brindisi e Lecce, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi, attraverso diverse ulteriori altre attività, con l’intento di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici partecipanti, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti.

Clima di grande festa ed entusiasmo al PalaPentassuglia che ha ospitato docenti, rappresentanti di sponsor e istituzioni e gli studenti dei quindici Istituti Scolastici che hanno partecipato alla seconda edizione della manifestazione.

Ad alzare il trofeo del torneo di basket 5 vs 5 è stato il Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi, vincitore anche nella prima edizione, che ha avuto la meglio nella finalissima contro l’Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di Fasano.

Queste le premiazioni a fine edizione 2025:

TORNEO DI BASKET 5VS5 – SOCCORSO BOLLETTE SCHOOL CUP:

1° CLASSIFICATO: Liceo Scientifico “FERMI-MONTICELLI” di Brindisi

Premiati da Damiano Pozzessere – C.E.O. del title sponsor dell’evento Soccorso Bollette

2° CLASSIFICATO: I.I.S.S. “LEONARDO DA VINCI” di Fasano (BR)

Premiati da Giuseppe Coffa – Dirigente Consiglio Direttivo A.V.I.S. Brindisi

3° CLASSIFICATO: I.T.T. “GIORGI” di Brindisi

Premiati da Martina Papa – Dirigente Consiglio Direttivo A.V.I.S. Brindisi

4° CLASSIFICATO: Liceo Scientifico “RIBEZZO” di Francavilla Fontana (BR)

Premiati da Francesco Damiani – Presidente Comitato Regionale FIP

MVP TORNEO DI BASKET 5VS5:

SIMONE COCCO – Liceo Scientifico “FERMI-MONTICELLI” di Brindisi

Premiato da Consilia Lacorte – delegata provinciale di Sport & Salute Puglia.

TORNEO EBASKET:

1° CLASSIFICATO: FABIO CESARIA – I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi

Premiato da Concetta Marra & Maria Rosaria Russo Presidente e Vice Presidente Comitato Provinciale C.R.I. Brindisi

GARA TIRO DA TRE PUNTI:

1° CLASSIFICATO: ANDREA FAZZINA – Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” di Brindisi

Premiato da Gabriele Perona – Presidente Associazione Brindisi Vola a Canestro

MIGLIOR ESIBIZIONE DANCE CREW:

1° CLASSIFICATO: Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” di Brindisi

2° CLASSIFICATO: Liceo Scientifico “FERMI-MONTICELLI” di Brindisi

Premiati da Giuliana Tedesco & Teodoro Scarano – Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Brindisi

ARBITRI PRESENTI PER LA SECONDA EDIZIONE VALTUR BRINDISI SOCCORSO BOLLETTE SCHOOL CUP

Premiati da Marco Zuccaro – Direttore commerciale partner ‘Soccorso Bollette’ in collaborazione con ‘Vitastrong’

SPONSOR SOCCORSO BOLLETTE – TITLE PARTNER SECONDA EDIZIONE

Premiati da Andrea Fanigliulo – Direttore Marketing & Commerciale Valtur Brindisi

L’evento, sponsorizzato dal partner Soccorso Bollette, è stato organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno dell’Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.

Questi gli Istituti Scolastici che hanno partecipato alla ‘Soccorso bollette School Cup 2025’: