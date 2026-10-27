Valtur – In vendita i biglietti per le partite interne al PalaPentassuglia

IN VENDITA I BIGLIETTI PER LE PARTITE INTERNE AL PALAPENTASSUGLIA NEL GIRONE DI ANDATA

TICKETS DISPONIBILI A PARTIRE DA OGGI PER I PROSSIMI SETTE IMPEGNI CASALINGHI FINO AL 3 GENNAIO 2027.

Si comunica che a partire dalle ore 16:30 di lunedì 26 ottobre saranno disponibili i biglietti per assistere alle prossime sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia nel girone di andata di Serie A2 2026/27.

Partita dopo partita, sfida dopo sfida, grandi emozioni da vivere fianco a fianco e supportare la squadra nel suo percorso stagionale. Una seconda casa in cui rafforzare un legame sempre più solido per splendere insieme. Shine together, Stella del Sud.

PARTITE IN PROGRAMMA:

Valtur Brindisi vs Unieuro Forlì – sabato 7 novembre ore 20:30 |CAT. C|

Valtur Brindisi vs Sella Cento – domenica 15 novembre ore 18:00 |CAT. C|

Valtur Brindisi vs Elachem Vigevano – domenica 29 novembre ore 17:00 |CAT. C|

Valtur Brindisi vs Flats Service Fortitudo Bologna – sabato 12 dicembre ore 20:30 |CAT. A|

Valtur Brindisi vs Provalue JuveCaserta – domenica 20 dicembre ore 18:00 |CAT. B|

Valtur Brindisi vs Crifo Wines Ruvo di Puglia – mercoledì 23 dicembre ore 20:30 |CAT. B|

Valtur Brindisi vs UEB Gesteco Cividale – domenica 3 gennaio ore 18:00 |CAT. B|

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A, B, C):

CATEGORIA A: 3 PARTITE *(a partire da €14 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA B: 8 PARTITE *(a partire da €12 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA C: 8 PARTITE *(a partire da €10 in Curva Sud non numerata)

TICKETS IN VENDITA: