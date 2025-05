Valtur – La guardia americana Copeland prima new entry

LA GUARDIA AMERICANA È LA PRIMA NEW ENTRY DEL ROSTER VALTUR BRINDISI 2025/26.

Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta americano Zach Copeland, guardia americana classe 1997, proveniente da una stagione vissuta in Italia tra Napoli (Lega A) e Verona (Serie A2).

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione nella massima serie.

L’ultima apparizione stagionale di Copeland è andata in scena contro la squadra di coach Piero Bucchi, in occasione del secondo turno dei play-in, mettendo in mostra tutte le proprie qualità con una prestazione di assoluto livello da 41 punti (67% da due, 47% da tre, 90% ai liberi) in 33 minuti di gioco per una valutazione pari a 45.

Arrivato in Italia la scorsa estate a Napoli, si rese subito protagonista in Supercoppa Italiana del nuovo record di triple messe a segno in una partita (7) e di punti realizzati contro la Virtus Bologna (30) che rappresentano la seconda miglior prestazione nella storia della fase finale di una Supercoppa.

Il passaggio a fine dicembre a Verona, lo ha reso uno dei migliori realizzatori del campionato di Serie A2 a 16.5 punti di media, 3.3 rimbalzi e 2.4 assist in ventidue partite.

Durante il quadriennio universitario completato tra City College di San Francisco (nominato giocatore dell’anno della Coast-North Conference) e Illinois State University, Copeland si è rivelato il capocannoniere dei Redbirds e uno dei migliori giocatori della Missouri Valley Conference al settimo posto tra i leader della conference (14.5 punti a match).

Il passaggio al basket europeo si articola dalla Gran Bretagna all’Ucraina, campionato in cui iscrive il suo nome nella bacheca delle migliori prestazioni di sempre grazie ai 46 punti segnati con la canotta del Kryvbas, sino in Finlandia dove fa registrare oltre 18 punti di media con il 40% dalla lunga distanza.

Il primo approccio con l’Italia avviene nel 2022/23, stagione in cui trascina Pistoia alla promozione in Serie A ad una media di 15.7 punti e ben 35 delle 40 partite totali in doppia cifra realizzativa. Prestazioni che gli valgono la chiamata del Brose Bamberg, ambizioso club tedesco con cui conferma una media di oltre 17 punti a partita, 4.2 assist e quasi il 40% di realizzazione dall’arco.

Benvenuto a Brindisi, Zach!

ZACH COPELAND – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Oakland, Califonia – 21/06/1997.

Altezza: 193 cm.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Guardia.

Carriera: Berkeley High School (USA), City College di San Francisco (2015-17, NCAA), Illinois State University (2018-20, NCAA), Bristol Flyers (2020/21, UK), Kryvbas (2021/22, UKR), Loimaa Bisons (2021/22, FIN), Pistoia (2022/23, ITA), Brose Bamberg (2023/24, GER), Vancouver Bandits (2023/24, CAN), Napoli (2024/25, ITA), Verona (2024/25, ITA).