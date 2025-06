Valtur nell’albodei marchi storici – Ance Brindisi: l’importanza di fare squadra

Con grande soddisfazione apprendiamo la notizia del riconoscimento del marchio Valtur come Marchio Storico di Interesse Nazionale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una conferma prestigiosa dell’impegno del Gruppo Nicolaus, guidato dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, nel valorizzare un’eredità imprenditoriale tutta italiana, fatta di visione, identità e capacità di innovare.Quella di Valtur non è solo una storia di turismo, ma un pezzo di memoria collettiva del nostro Paese, capace di attraversare i decenni evolvendosi senza mai perdere la sua forza evocativa. Un risultato frutto di una ricerca minuziosa, di un lavoro corale e di una coerenza valoriale che testimonia la solidità del progetto industriale costruito a partire da Ostuni, nel cuore della nostra Puglia.Per noi di ANCE Brindisi, che crediamo nella forza dei marchi storici come motori identitari del territorio e della filiera produttiva locale, questo traguardo rappresenta un esempio concreto di come la cultura d’impresa possa intrecciarsi con la narrazione sociale e culturale del Paese.Il riconoscimento a Valtur conferma che fare impresa con visione, memoria e radicamento territoriale non è solo possibile, ma strategico. È anche un incoraggiamento per tutte le realtà locali che, con competenza e determinazione, investono in qualità, occupazione e reputazione internazionale.

Un elemento che merita particolare attenzione è il significato profondo di “fare squadra” e dello stare “insieme”, che trova pieno compimento anche nella scelta di Valtur di affiancare la realtà sportiva del territorio, sponsorizzando con orgoglio la squadra New Basket Brindisi, militante nel campionato nazionale di Serie A2. Un gesto che va oltre la comunicazione e si traduce in partecipazione attiva alla crescita sociale e culturale della nostra comunità, rafforzando il legame tra impresa, sport e territorio.Congratulazioni al Gruppo Nicolaus e al team che ha reso possibile questo storico risultato. Come sistema ANCE, ci riconosciamo nei valori di continuità, innovazione e responsabilità sociale che animano questa storia imprenditoriale di successo.Nei prossimi giorni chiederemo formalmente un incontro con la direzione del Gruppo Nicolaus, per esplorare insieme possibili sinergie orientate allo sviluppo del territorio in chiave turistica, valorizzando competenze, progettualità e visione condivisa.